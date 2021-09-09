А Володі дасть другий шанс? Колишня наречена Кличка зустрічається з хлопцем, який бив її

Хейден Панеттьєр знову зустрілась з Брайаном Гікерсоном / Фото: Getty Images

Хайден знову провела час зі своїм колишнім хлопцем Брайаном Гікерсоном. Це не перший випадок, коли пару бачать разом.

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Американська актриса була помічена разом з Гікерсоном, який був засуджений за напад на неї, коли вони обідали в італійському ресторані в Західному Голлівуді.

Вони люб'язно спілкувалися, тим не менш, покинули заклад окремо. Хейден сіла в авто і поїхала, а Брайан покинув ресторан на своїх двох, пише dailymail.

"Ми з Хейден більше не разом, але ми працюємо над дружбою. У нас довга історія, і перший крок до мого одужання як кривдника – це виправити", – заявив недавно сам Гікерсон.

Втім, виглядає дивним сама зустріч колишніх закоханих, враховуючи, як вони розбіглися.

Чому розійшлися Панеттьері і Гікерсон

Гікерсон був засуджений до 45 діб позбавлення волі за насильство стосовно Панеттьєрі. У період з травня 2019 року по лютий 2020 року його кілька разів жорстоко бив дівчину, а на День Валентина-2020 навіть довелося викликати поліцію.

Гайден Панеттьєрі з бойфрендом Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

Гікерсону погрожував тривалий тюремний строк по восьми звинуваченнями, але він уклав угоду з прокурором і з його зняли шість звинувачень.

На додаток до тюремного ув'язнення, він отримав чотири роки умовно і штраф в розмірі 500 доларів. Також йому необхідно пройти 52 години курсів для осіб, винних в домашньому насильстві.

Крім цього, суд заборонив йому наближатися до Панеттьєрі або зв'язуватися з нею протягом наступних п'яти років.

Однак, схоже, з останнім пунктом вийшла промашка. Втім, сама Хейден не надто противиться зустрічам, якщо вже її застукали з колишнім не вперше.

"Хейден готова пробачити Брайана і почати новий розділ, незважаючи на побоювання своїх близьких, – розповів один з родичів актриси. – У Хейден величезне серце, і вона хоче бачити в кожному краще".

Панеттьєр розійшлася з Володимиром Кличком в 2018 році, залишивши боксера поодинці виховувати дочку Кайю-Євдокію. Потім дівчина пішла до крайніх заходів, що завершилося вищезазначеним конфліктом з Гікерсоном.

Лише недавно Хейден налагодила власне життя і почала з'являтися на публіці. Можливо, колись вона знову зустрінеться з Володимиром і своєю дочкою, фото з якою вона видалила з соцмереж.