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За побиття колишньої дівчини Кличка її бойфренду скоротили строк у в'язниці

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 травня, 15:45
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32-річний Брайан Гікерсон пробуде за гратами лише 12 днів, але умовне покарання буде над ним висіти протягом чотирьох років

Підійшла до завершення невесела історія відносин Гейден Панеттьєр і Брайана Гікерсона. Точніше, колишня дівчина Володимира Кличка давно покинула актора, який її бив. А ось суд над ним затягнувся. Лише зараз Гікерсону винесли вердикт.

У березні колишня наречена Кличка з'явилася з новим бойфрендом, але згадала й про боксера.

За насильство над Панеттьєр у 2019-2020 роках 32-річному американцю присудили всього 45 діб в'язниці, до яких додали умовний термін на 4 роки. При цьому він впродовж п'яти років не зможе контактувати з Гейден. Останнім часом Брайан пішов на контакт зі слідством і визнав свою провину, за що йому скоротили і так невеликий тюремний строк. За гратами він проведе всього 12 діб – з 7 по 19 травня.

Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном
Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

Читайте також: колишня наречена Кличка показала старе фото – це був справжній жах.

Також Гікерсон заплатив штраф у 500 доларів і змушений буде відвідати 52 уроки з боротьби з домашнім насильством.

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Нагадаємо, Володимир зустрічався з Гейден у 2010-2018 роках.

Дізнайтеся, чому колишня наречена кинула Кличка й відмовилася від дочки.

Дивіться, як Володимир минулої зими грав у хокей:

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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