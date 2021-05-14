За побиття колишньої дівчини Кличка її бойфренду скоротили строк у в'язниці

32-річний Брайан Гікерсон пробуде за гратами лише 12 днів, але умовне покарання буде над ним висіти протягом чотирьох років

Підійшла до завершення невесела історія відносин Гейден Панеттьєр і Брайана Гікерсона. Точніше, колишня дівчина Володимира Кличка давно покинула актора, який її бив. А ось суд над ним затягнувся. Лише зараз Гікерсону винесли вердикт.

У березні колишня наречена Кличка з'явилася з новим бойфрендом, але згадала й про боксера.

За насильство над Панеттьєр у 2019-2020 роках 32-річному американцю присудили всього 45 діб в'язниці, до яких додали умовний термін на 4 роки. При цьому він впродовж п'яти років не зможе контактувати з Гейден. Останнім часом Брайан пішов на контакт зі слідством і визнав свою провину, за що йому скоротили і так невеликий тюремний строк. За гратами він проведе всього 12 діб – з 7 по 19 травня.

Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

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Також Гікерсон заплатив штраф у 500 доларів і змушений буде відвідати 52 уроки з боротьби з домашнім насильством.

Нагадаємо, Володимир зустрічався з Гейден у 2010-2018 роках.

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