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ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
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Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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А как же дочь? Бывшая невеста Кличко напрочь позабыла о малышке

Андрей Трофимов
24 ноября, 13:55
Фолловеры видят Хейден Панеттьер в компании своих матери и брата, но не собственной дочки Кайи Евдокии

Прошлая жизнь Хейден - с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter

В соцсетях появилось очередное фото с отдыха 32-летней актрисы Хейден Панеттьер, бывшей невесты Владимира Кличко, на Таити.

Ранее американка похвасталась ухоженным лицом, заставив фолловеров восторгаться: "Годы не властны над тобой".

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А теперь появился снимок Хейден в теплых краях в компании ее матери-актрисы Лэсли Воджел и брата-актера Джэнсена Панеттьера.

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После появления этих "солнечных" кадров с Хейден возникает вопрос: а как же дочь? О ней актриса не забыла? Чем-чем, а вот контактами с девочкой Панеттьер хвастаться в соцсетях не спешит.

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    Напомним, Хейден и Владимир Кличко встречались с 2009 года. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

    Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее Хейден его простила и позже пара даже попробовала построить отношения с чистого листа.

    Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

    А что же Кайя Евдокия? В декабре дочери Владимира и Хейден исполнится семь лет. И растет она вдалеке от мамы.

    Как признался недавно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" старший брат Владимира, Виталий Кличко, девочка сейчас живет в Украине.

    На вопрос журналистов о том, как часто он видит племянницу, Виталий ответил, что "несколько раз в неделю". По словам мэра Киева, Кайя Евдокия живет с бабушкой- матерью Владимира и Виталия.

    Тем временем Владимира Кличко не так давно засекли во Львове с новой женщиной.