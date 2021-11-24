А как же дочь? Бывшая невеста Кличко напрочь позабыла о малышке

Прошлая жизнь Хейден - с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter

В соцсетях появилось очередное фото с отдыха 32-летней актрисы Хейден Панеттьер, бывшей невесты Владимира Кличко, на Таити.

Ранее американка похвасталась ухоженным лицом, заставив фолловеров восторгаться: "Годы не властны над тобой".

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А теперь появился снимок Хейден в теплых краях в компании ее матери-актрисы Лэсли Воджел и брата-актера Джэнсена Панеттьера.

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После появления этих "солнечных" кадров с Хейден возникает вопрос: а как же дочь? О ней актриса не забыла? Чем-чем, а вот контактами с девочкой Панеттьер хвастаться в соцсетях не спешит.

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Напомним, Хейден и Владимир Кличко встречались с 2009 года. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее Хейден его простила и позже пара даже попробовала построить отношения с чистого листа.

Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

А что же Кайя Евдокия? В декабре дочери Владимира и Хейден исполнится семь лет. И растет она вдалеке от мамы.

Как признался недавно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" старший брат Владимира, Виталий Кличко, девочка сейчас живет в Украине.

На вопрос журналистов о том, как часто он видит племянницу, Виталий ответил, что "несколько раз в неделю". По словам мэра Киева, Кайя Евдокия живет с бабушкой- матерью Владимира и Виталия.

Тем временем Владимира Кличко не так давно засекли во Львове с новой женщиной.