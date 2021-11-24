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ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
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А як же дочка? Колишня наречена Кличка геть забула про дитину

Андрій Трофімов
24 листопада, 13:55
Фоловери бачать Гейден Панеттьєр у компанії своїх матері та брата, але не власної доньки Каї Євдокії

Минуле Гейден Панеттьєр - з Володимиром і дочкою / Фото: Twitter

У соцмережах з'явилося чергове фото з відпочинку 32-річної актриси Гейден Панеттьєр, колишньої нареченої Володимира Кличка, на Таїті.

Раніше американка похвалилася доглянутим лицем, змусивши фоловерів захоплюватися: "Роки не владні над тобою".

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А тепер з'явився знімок Гейден у теплих краях у компанії її матері-акторки Леслі Воджел та брата-актора Дженсена Панеттьєра.

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Після появи цих "сонячних" кадрів з Гейден виникає питання: а як же дочка? Про неї актриса не забула? Чим-чим, а от контактами з дівчинкою Панеттьєр хвалитися в соцмережах не поспішає.

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    Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко зустрічалися з 2009 року. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!

    Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Гейден його вибачила і пізніше пара навіть спробувала побудувати стосунки із чистого аркуша.

    Гейден Панеттьєр з Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

    А що ж Кая Євдокія? У грудні доньці Володимира та Гейден виповниться сім років. І росте вона далеко від мами.

    Як зізнався нещодавно у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" старший брат Володимира, Віталій Кличко, дівчинка нині мешкає в Україні.

    На запитання журналістів, як часто він бачить племінницю, Віталій відповів, що "кілька разів на тиждень". За словами мера Києва, Кая Євдокія живе з бабусею - матір'ю Володимира та Віталія.

    Тим часом Володимира Кличко нещодавно помітили у Львові з новою жінкою.