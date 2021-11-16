Ось до кого Гейден втекла від Кличка: колишня наречена Володимира із двома чоловіками

Поки Володимир Кличко тренується в США, його екскохана Гейден Панеттьєр відпочиває в одному з найкрасивіших куточків Земної кулі

Після розставання з Кличком Гейден набрала ваги / Фото: Getty Images, Instagram

Варто було Володимиру Кличку прилетіти до Лос-Анджелеса, де він приймає сонячні ванни і займається в улюбленому залі Арнольда Шварценеггера, як його колишня наречена Гейден Панеттьєр, навпаки, відлетіла із США.

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Американську актрису зняли під час відпочинку на Муреа – одному з Навітряних островів архіпелагу Острови Товариства у Французькій Полінезії в Тихому океані, розташованому за 17 км на північний захід від Таїті.

Сюди від Лос-Анджелеса – 6608 км або близько 8 годин на літаку.

Компанію Гейден Панеттьєр на Муреа, острові вулканічного походження неземної краси, склали двоє чоловіків. На фото 32-річна актриса позує з Олівером Мілсомом (по центру) та Янсеном Панеттьєром (праворуч).

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Перший представляє себе в Instagram як морський фотограф, другий – молодший брат Гейден, теж актор.

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На знімку Гейден ховає свою фігуру, укутавши ноги темним рушником. Може, не хоче світити зайву вагу?

Хейден Панеттьєрі. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Instagram

/ Фото: Twitter

Нагадаємо, у Гейден та Володимира Кличка 2014 року народилася донька Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пристрастилася до алкоголю. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі . До того ж це був не перший випадок рукоприкладства!

Хайден Панеттьєрі знову з Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Гейден його вибачила, і пізніше пара навіть спробувала побудувати стосунки із чистого аркуша.