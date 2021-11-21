Гейден повернулася! Саме такою вона закрутила голову Кличку

Після розставання з Володимиром Кличком актриса Гейден Панеттьєр пристрастилася до алкоголю.
Але сьогодні світ знову побачив ту Гейден, від якої був у захваті на той момент найсильніший боксер планети – доглянуту і спокусливу. Так, може, косметики забагато, але їй пасує.
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32-річна Панеттьєр опублікувала фото зі свого відпочинку на Таїті, зібравши море захоплених відгуків фоловерів, що скучили за красунею.
"Ідеальний день на Таїті, щоб похвалитися моїми новими окулярами", – написала в Instagram Гейден.
- О, Гейден!
- Як я радий твоєму поверненню до Instagram – знудьгувався!
- Сексуальна та прекрасна! Роки не владні над тобою
- Королева
- Впізнаю Клер Беннет із серіалу "Герої", – пишуть у коментарях під фото шанувальники Гейден.
Нагадаємо, у Гейден та Володимира Кличка у 2014 році народилася донька Кая Євдокія, але у 2018-му пара розпалася, після чого дівчина вдарилася у всі тяжкі. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!
Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Гейден його вибачила і пізніше пара навіть спробувала побудувати стосунки із чистого аркуша.
Тим часом Кличка засікли у Львові із новою жінкою.