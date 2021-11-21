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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Гейден повернулася! Саме такою вона закрутила голову Кличку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 18:08
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Американська актриса, якої довго не було видно на публіці, блиснула своєю красою на Таїті
Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр
Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр / Фото: Колаж: Сьогодні

Після розставання з Володимиром Кличком актриса Гейден Панеттьєр пристрастилася до алкоголю.

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Але сьогодні світ знову побачив ту Гейден, від якої був у захваті на той момент найсильніший боксер планети – доглянуту і спокусливу. Так, може, косметики забагато, але їй пасує.

32-річна Панеттьєр опублікувала фото зі свого відпочинку на Таїті, зібравши море захоплених відгуків фоловерів, що скучили за красунею.

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"Ідеальний день на Таїті, щоб похвалитися моїми новими окулярами", – написала в Instagram Гейден.

  • О, Гейден!
  • Як я радий твоєму поверненню до Instagram – знудьгувався!
  • Сексуальна та прекрасна! Роки не владні над тобою
  • Королева
  • Впізнаю Клер Беннет із серіалу "Герої", – пишуть у коментарях під фото шанувальники Гейден.

Нагадаємо, у Гейден та Володимира Кличка у 2014 році народилася донька Кая Євдокія, але у 2018-му пара розпалася, після чого дівчина вдарилася у всі тяжкі. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!

Гейден Панеттьєр з Браяном Гікерсоном
Гейден Панеттьєр з Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

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Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Гейден його вибачила і пізніше пара навіть спробувала побудувати стосунки із чистого аркуша.

Тим часом Кличка засікли у Львові із новою жінкою.

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