21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Хейден вернулась! Именно такой она вскружила голову Кличко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 18:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американская актриса, которой долго не было видно на публике, блеснула своей красотой на Таити
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / Фото: Коллаж: Сегодня

После разрыва с Владимиром Кличко актриса Хейден Панеттьер пристрастилась к алкоголю.

Реклама

Но сегодня мир снова увидел ту Хейден, от которой был без ума на тот момент самый сильный боксер планеты – ухоженную и соблазнительную. Да, может, косметики многовато, но ей – идет.

32-летняя Панеттьер опубликовала фото со своего отдыха на Таити, собрав море восторженных отзывов фолловеров, истосковавшихся по красотке.

Реклама

"Идеальный день на Таити, чтобы похвастаться моими новыми очками", – написала в Instagram Хейден.

  • О, Хейден!
  • Как я рад твоему возвращению в Instagram – скучал!
  • Сексуальна и прекрасна! Годы не властны над тобой
  • Королева
  • Узнаю Клэр Беннет из сериала "Герои", – пишут в комментариях под фото поклонники Хейден

Напомним, у Хейден и Владимира Кличко в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка ударилась во все тяжкие. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Реклама

Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее Хейден его простила и позже пара даже попробовала построить отношения с чистого листа.

Тем временем Кличко засекли во Львове с новой женщиной.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Воскресенье, 21 ноября
2:2
Видео О матче
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять