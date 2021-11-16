Вот к кому Хейден сбежала от Кличко: бывшая невеста Владимира с двумя мужчинами

Пока Владимир Кличко тренируется в США, его экс-возлюбленная Хейден Панеттьер отдыхает в одном из самых красивых уголков земного шара

После расставания с Кличко Хейден явно набрала в весе / Фото: Getty Images, Instagram

Стоило Владимиру Кличко прилететь в Лос-Анджелес, где он принимает солнечные ванны и занимается в любимом зале Арнольда Шварценеггера, как его бывшая невеста Хейден Панеттьер, наоборот, улетела из США.

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Американскую актрису засняли во время отдыха на Муреа – одном из Наветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенном в 17 км к северо-западу от Таити.

Сюда от Лос-Анджелеса – 6608 км, или около 8 часов на самолете.

Компанию Хейден Панеттьер на Муреа, острове вулканического происхождения неземной красоты, составили двое мужчин. На фото 32-летняя актриса запечатлена в обнимку с Оливером Милсомом (по центру) и Янсеном Панеттьером (справа).

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Первый представляет себя в Instagram как морской фотограф, второй – младший брат Хейден, тоже актер.

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На снимке Хейден прячет свою фигуру, укутав ноги темным полотенцем. Может, не хочет светить лишний вес?

Хейден Панеттьер. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Instagram

/ Фото: Twitter

Напомним, у Хейден и Владимира Кличко в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пристрастилась к алкоголю. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хейден Панеттьер снова с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее Хейден его простила и позже пара даже попробовала построить отношения с чистого листа.