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Караваев: "О финансовых условиях в "Фенербахче" не думал, главное – попасть в команду такого уровня" http://www.segodnya.ua/img/article/7850/17_main.1483217549.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/17_tn.1483217549.jpg Футбол В "Заре" хотели оставить игрока, но понимали, что это большой шаг вперед и не препятствовали

Караваев: "О финансовых условиях в "Фенербахче" не думал, главное – попасть в команду такого уровня"

Сегодня, 10:54

В "Заре" хотели оставить игрока, но понимали, что это большой шаг вперед и не препятствовали

Александр Караваев. Фото AFP
Александр Караваев. Фото AFP

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Караваев, выступавший в аренде в луганской "Заре", рассказал о предложении от "Фенербахче", участии в переговорах и мотивации заявить о себе в новой команде.

- Александр, официальный сайт "Зари" объявил о вашем переходе в "Фенербахче". Вы уже игрок турецкой команды?

- Пока еще нет, хотя действительно было объявлено, что между "Зарей", "Шахтером" и мной достигнута договоренность об этом переходе.

- Когда выезжаете в Турцию?

- Наверное, в течение ближайшей недели. После того как будет подписан контракт, тогда официально и стану игроком "Фенербахче".

- Над предложением турок долго думали?

- Вообще не думал. Согласился без раздумий.

- Вы играли в "Заре", но контракт принадлежит "Шахтеру". Переговоры были сложными?

- Конечно, без участия всех сторон решить этот вопрос было невозможно. Большую часть работы в переговорах вел мой агент. Хотя я тоже созванивался с руководителями "Зари" и "Шахтера". В итоге через две недели после того как поступило предложение, клубы договорились.

- "Заря" не пыталась вас удержать до окончания срока аренды?

- Конечно, "Заря" хотела бы, чтобы игрок основного состава остался в команде, тем более что я выступал в команде на протяжении долгого времени. Но клуб понимал, что это большой шаг вперед и не препятствовал. Тем более, что еще перед началом наших игр в Лиге Европы Юрий Вернидуб говорил, что еврокубки – наш шанс проявить себя и обратить внимание других клубов. Поэтому если кому-то поступит предложение, удерживать не будут. "Заре" большое спасибо за понимание ситуации.

- "Шахтер" быстро согласился на условия "Фенербахче"?

- Точно не знаю, но "горняки", насколько мне известно, тоже были готовы меня отпустить, поскольку президент клуба дал добро на переговоры с "Фенербахче". Все понимают, что этот клуб – один из ведущих в Турции, и попробовать себя проявить в такой команде – это хороший шанс для футболиста из чемпионата Украины.

- Фонсека не приглашал вас на сборы с первой командой "Шахтера"?

- Нет, еще раньше были разговоры, что готовиться к сезону на сборах с одной командой, а потом играть в чемпионате за другую, не очень хорошо. Это влияет и на самого футболиста, и на команду, которая проводит сборы без нужного игрока. Поэтому было принято решение до конца срока аренды находиться в "Заре".

- С "Фенербахче" у вас будет полноценный контракт?

- Пока эти моменты мне неизвестны. Узнаю, когда буду подписывать контракт уже с "Фенербахче".

- Финансовые условия от турецкого клуба устраивают?

- Вообще об этом не думал и не спрашивал про зарплату. Самое главное, это шанс попасть в команду такого высокого уровня. "Фенербахче" – один из ведущих клубов Турции, с богатой историей и сильными футболистами, регулярно играет в еврокубках. Поэтому в первую очередь думал о том, что можно сделать шаг вперед в карьере.
футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, чемпионат Турции, Фенербахче, Александр Караваев

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