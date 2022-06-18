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Є перша медаль України на чемпіонаті світу!

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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18 червня, 19:36
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У Будапешті стартував чемпіонат світу з водних видів спорту. Збірна України відкрила рахунок медалям на світовій першості
Марта Федіна - срібна медалістка ЧС-2022 з водних видів спорту
Марта Федіна - срібна медалістка ЧС-2022 з водних видів спорту / Фото: Reuters

Українська синхроністка Марта Федіна здобула срібну медаль у артистичному плаванні. Це перша нагорода збірної України на ЧС-2022 з водних видів спорту у столиці Угорщини.

Наша спортсменка вийшла у фінал, де виступали 12 найкращих за підсумками кваліфікації. Українка виконала технічну програму на 91,9555 бала і посіла друге місце. Золоту медаль здобула досвідчена японка Юкіко Інуї (92.8662).

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Бронзу здобула дворазова призерка чемпіонату Європи-2020, гречанка Євангелія Платаніоті (89.511).

Для Федіної це перша медаль чемпіонату світу в соло. Загалом ця нагорода стала другою в історії виступів українців у програмі технічного соло.

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Нагадаємо, 20-річна українка Марта Федіна на Олімпіаді-2020 у Токіо виборола дві бронзові нагороди у дуеті та в командному виступі.

ЧС-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання. Соло. Технічна програма

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  • 1. Юкіко Інуї (Японія) – 92,8662
  • 2. Марта Федіна (Україна) – 91,9555
  • 3. Євангелія Платаніоті (Греція) – 89,5110

Раніше ми повідомляли, що Україну у змаганнях зі стрибків у воду на ЧС-2022 у Будапешті представлять дев'ять спортсменів.

Зірки нашої збірної – Олексій Середа і Софія Лискун
Зірки нашої збірної – Олексій Середа і Софія Лискун / Фото: Колаж: Сьогодні

Загалом у столиці Угорщини планують розіграти 74 комплекти медалей у 5 видах: стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання та плавання на відкритій воді. Спортсменів із Росії усунули від змагань.

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