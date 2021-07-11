Це тобі не бухло варити: заборонений в Україні коментатор насміхається з травми Конора

Ірландський боєць UFC отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є і покинув октагон на носилках. Губернієв з сарказмом відреагував на поразку Конора

Губернієв - про поразку Конора Макгрегора / Фото: Reuters, Instagram

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував результат бою між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є на турнірі UFC 264. Бій завершився після першого раунду, в кінцівці якого Конор зламав ногу. Як Конор зламав ногу: відео яскравих моментів бою Макгрегор – Пор'є.

"Бажаю перш за все здоров'я Конору, тому що це страшна травма. Але останнім часом Макгрегор відомий як майстер розмовного жанру. Тим більше що він негарно поводиться по відношенню до жінок. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. Перемагати таких людей, як Хабіб і Пор'є, – це не бухло варити", – цитує Губернієва championat.

Нагадаємо, Макгрегор був власником бренду віскі Proper №12, але недавно продав свій бізнес за 155 мільйонів доларів.

Додамо, що на початку липня одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України. Спортивний діяч Дмитро Губернієв за довгий язик потрапив в список особистостей, які загрожують національній безпеці нашої країни.