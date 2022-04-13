Політ переможців під овації фанів. Приємний сюрприз для ультрас Вільярреала

На вболівальників іспанського Вільярреала чекав несподіваний подарунок у літаку. Вони летіли додому одним рейсом із гравцями клубу

Вільярреал летів додому разом з фанами / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Вільярреалу

Вільярреал сенсаційно став учасником півфіналу Ліги чемпіонів. Іспанський клуб вибив з плей-офф Баварію і підкорив цю стадію вдруге в історії команди.

Реклама

Важливу нічию Вільярреал здобув у Мюнхені за підтримки 1500 своїх фанатів. На частину цих усюдисущих ультрас іспанського клубу чекав приємний сюрприз при вильоті додому в Іспанію. До літака, де перебували вболівальники, почали заходити гравці їхнього рідного клубу. Це стало несподіванкою для фанатів, але ті не розгубилися та влаштували овацію футболістам за неймовірний результат.

Герой поєдинку у Мюнхені, форвард Самуель Чуквуезе, оригінально відзначив вихід у півфінал. Нігерійський нападник виконав особливий переможний танець .

Реклама

Сьогодні визначатимуться ще дві команди, які зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Атлетіко – Манчестер Сіті . Початок о 22:00.

Паралельно відбуватиметься поєдинок Ліверпуль – Бенфіка .