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ПСЖ --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Сотників збірної України озброїли булавами перед матчем з Боснією

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 22:43
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Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали булави і пам'ятні футболки за 100 матчів у національній команді
Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов
Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов / Фото: Reuters

Збірна України у Львові бореться за путівку на чемпіонат світу 2022 року. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.

Перед матчем двом українським гравцям глава УАФ Андрій Павелко вручив пам'ятні подарунки.

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Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали футболки з номером 100 і козацькі булави. Обидва подолали гросмейстерський рубіж в 100 матчів за національну команду.

Дивіться також: Україна – Боснія: відео голів та огляд відбіркового матчу на ЧС-2022

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Україні залишилося провести два матчі у відборі ЧС-2022 – обидва проти Боснії. І навіть при двох перемогах, немає гарантії, що ми займемо друге місце в групі.

В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє свої два останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (домв). Так, за особистими зустрічами ми крутіші фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи.

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10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
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6
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