Сотників збірної України озброїли булавами перед матчем з Боснією

Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали булави і пам'ятні футболки за 100 матчів у національній команді

Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов / Фото: Reuters

Збірна України у Львові бореться за путівку на чемпіонат світу 2022 року. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.

Перед матчем двом українським гравцям глава УАФ Андрій Павелко вручив пам'ятні подарунки.

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Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали футболки з номером 100 і козацькі булави. Обидва подолали гросмейстерський рубіж в 100 матчів за національну команду.

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Україні залишилося провести два матчі у відборі ЧС-2022 – обидва проти Боснії. І навіть при двох перемогах, немає гарантії, що ми займемо друге місце в групі.

В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє свої два останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (домв). Так, за особистими зустрічами ми крутіші фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи.