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Шахтар отримав два гранти від UEFA Foundation for Children

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 12:48
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Заявки Shakhtar Social потрапили до 67 проєктів, підтриманих фондом "УЄФА – дітям"
Фото офіційного сайту ФК Шахтар
Фото офіційного сайту ФК Шахтар

Результати щорічного конкурсу оголосили на засіданні опікунської ради UEFA Foundation for Children за участю президента УЄФА Александера Чеферіна. На розгляд ради було подано 1227 заявок з усього світу.

"Отримання грантів від UEFA Foundation свідчить, що до нас як фонду є довіра з боку партнерів. Це не може не тішити. Але найголовніше, завдяки грантам ми зможемо реалізувати нові проєкти з користю для дітей", – наводить слова директорки Shakhtar Social Інни Хмизової офіційний сайт Шахтаря.

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Перша програма – зробити доступним футбол для 180 дітей з інвалідністю у 6 містах України та навчити 50 тренерів особливостям інклюзивного футболу. Проєкт включає також проведення регулярних футбольних занять та майстер-класів для дітвори.



Друга програма – це Community Champion, організація соціальних вуличних футбольних турнірів у Києві для дітей віком від 7 до 15 років. Проєкт триватиме два роки. Його мета – розвиток та популяризація соціальної інклюзії, здорового способу життя, толерантності, волонтерства, а також залучення батьків та місцевих громад.

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Проєкт реалізовуватиметься за підтримки European Football for Development Network (EFDN) та клубів з Нідерландів, Болгарії, Греції, Угорщини, Великої Британії та Іспанії.

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