Одноклубника Коваленка прибрали з поля через сережки. Курйозний момент у Серії А

Вчора у Серії А відбувся матч 33-го туру між командою українця Віктора Коваленка Спецією та міланським Інтером. У другому таймі поєдинку трапився неординарний випадок.

Читайте також: Допомога українцям в Італії: Шевченко зустрівся з мером Мілана для підтримки біженців (фото)

На 60-й хвилині зустрічі на полі з'явився форвард Спеції Мбала Нзола. Але за десять хвилин наставник "орлят" змушений був зробити зворотну заміну.

Справа в тому, що арбітр матчу помітив у вусі імпозантного африканця велику сережку. Але за правилами грати з різними прикрасами на футбольному полі заборонено. Суддя матчу попросив футболіст зняти сережку.

Але це виявилося не такою вже легкою справою. Ні сам Нзола, ні лікар команди не змогли впоратися із цим завданням. Головному тренеру Спеції Тіаго Мотті довелося робити зворотну заміну.

60': M'Bala Nzola comes in as a sub

66': Referee instructs Nzola to take earrings off

70': M'Bala Nzola is substituted because he can't get his earrings off.



You won't see this everyday. #Nzola pic.twitter.com/kE5Dta4qwV