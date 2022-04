Одноклубника Коваленко убрали с поля из-за серьги. Курьезный момент в Серии А

Вчера в Серии А состаялся матч 33-го тура между командой украинца Виктора Коваленко Специей и миланским Интером. Во втором тайме поединка произошел неординарный случай.

На 60-й минуте встречи на поле появился форвард Специи Мбала Нзола. Но спустя десять минут наставник "орлят" вынужден был сделать обратную замену.

Все дело в том, что арбитр матча заметил в ухе импозантного африканца большую серьгу. Но за правилами, играть с разными украшениями на футбольном поле запрещено. Судья матча попросил футболист снять сережку.

Но это оказалось не таким уже легким делом. Ни сам Нзола, ни врач команды не смогли справиться с этой задачей. Главному тренеру Специи Тиаго Мотти пришлось делать обратную замену.

60': M'Bala Nzola comes in as a sub

66': Referee instructs Nzola to take earrings off

70': M'Bala Nzola is substituted because he can't get his earrings off.



You won't see this everyday. #Nzolapic.twitter.com/kE5Dta4qwV