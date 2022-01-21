Нижче за середнього: Лунін отримав невисоку оцінку за перемогу в Кубку Іспанії

Реал обіграв Ельче (2:1 дод. час) та вийшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії. Андрій Лунін відіграв усі 120 хвилин у складі "вершкових".
Наш голкіпер отримав від SofaScore оцінку у 6,8 балів. Це третя найгірша відмітка серед футболістів стартового складу Реалу. Гірше у Луки Йовіча (6,4) та Марсело (6,6). Середня у команді – 7,11.
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Голкіпер "вершкових" пропустив 1 гол, здійснив два сейви, а також віддав 18 точних передач (90%).
Lunin save pic.twitter.com/BV0YKMsUYz— SportsBoxingUA (@sports_ua) January 20, 2022
Заради справедливості варто зазначити, що суперник завдав всього три удари по воротах Луніна. А відсоток володіння м'ячем підопічних Анчелотті у поєдинку становив 59%.
Нагадаємо, що свій перший матч у сезоні Лунін зіграв 5 січня проти Алькояно (3:1) у 1/16 Кубка Іспанії.