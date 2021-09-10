Все вирішив Гринь: огляд матчу Олександрія – Інгулець

У кіровоградському дербі Олександрія на своєму полі мінімально обіграла Інгулець. Переможний гол був забитий на початку другого тайму
Олександрійці обіграли гостей з Петрового / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
Сьомий тур чемпіонату України по футболу відкрили Олександрія та Інгулець.
Матч завершився мінімальною перемогою фаворита. Більш титулована Олександрія перемогла завдяки голу Сергія Гриня на початку другого тайму.
Олександрія – Інгулець – 1:0
Гол: Гринь (53)
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Мельник, Бухал, Цуріков, Калюжний (Рибалка, 90 + 4), Демченко (Ковалець, 46), Дришлюк, Одарюк (Спінеллі, 74), Гринь (Кирюханцев, 90 + 3), Третьяков.
Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Ковальов, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожець, Шарай (Гопей, 76), Сітало (Плохотнюк, 76).
Після семи матчів Олександрія набрала 14 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ.
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