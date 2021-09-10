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Шахтар --
18 вересня 00:00
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Чорноморець --
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Інгулець --
Колос --
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Все вирішив Гринь: огляд матчу Олександрія – Інгулець

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 вересня, 22:24
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У кіровоградському дербі Олександрія на своєму полі мінімально обіграла Інгулець. Переможний гол був забитий на початку другого тайму
Олександрійці обіграли гостей з Петрового
Олександрійці обіграли гостей з Петрового / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьомий тур чемпіонату України по футболу відкрили Олександрія та Інгулець.

Матч завершився мінімальною перемогою фаворита. Більш титулована Олександрія перемогла завдяки голу Сергія Гриня на початку другого тайму.

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Олександрія – Інгулець – 1:0
Гол: Гринь (53)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Мельник, Бухал, Цуріков, Калюжний (Рибалка, 90 + 4), Демченко (Ковалець, 46), Дришлюк, Одарюк (Спінеллі, 74), Гринь (Кирюханцев, 90 + 3), Третьяков.

Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Ковальов, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожець, Шарай (Гопей, 76), Сітало (Плохотнюк, 76).

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Після семи матчів Олександрія набрала 14 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
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2
Олександрія Олександрія Оле
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4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
3
Шахтар Шахтар Шах
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті 12
Пропущені 4
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В В П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті 12
Пропущені 6
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті 9
Пропущені 10
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В В
6
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В Н В В
7
Зоря Зоря Зор
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н П В
8
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Рух Рух Рух
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: В П Н В П
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н В Н
14
Чорноморець Чорноморець Чор
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П В П П
15
Львів Львів Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті 4
Пропущені 12
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті 8
Пропущені 15
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П П

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Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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