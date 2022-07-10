Яскравий махач ветеранів. Чісора поквитався за поразку шестирічної давнини (відео)

Британський боксер Дерек Чісора у хвацькій рубці здобув перемогу над болгарським боксером Кубратом Пулєвим

Чісора виграв вакантний пояс WBA International / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У суботу, 9 липня, у Лондоні на арені The O2 Arena відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. У головній події шоу зустрілися ветерани хевівейту – Дерек Чісора та Кубрат Пулєв. Раніше Чісора прийшов на зважування в масці Бориса Джонсона.

Незважаючи на солідний вік боксерів рубка між ними почалася знатна. З перших хвилин поєдинку британець зайняв центр рингу, нав'язавши ініціативу болгарину. Пулєв вимушено клінчував, одержуючи бічні удари від Чісори.

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У 3-му раунді здоровані захопилися ударами по потилиці, за що дістали наздогін від рефері.

Поступово Пулєв перехопив ініціативу, постійно завдаючи болючі удари британському ветерану. У 8-му раунді болгарин смачно вразив Чісору аперкотом, але добити суперника не зумів.

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У раундах, що залишилися, почалася справжня рубка. Пулєв завдавав точних ударів по британцю, але Чісора відповідав більш важкими і небезпечними. Навіть після гонгу суперники обмінялися ударами.

The bell is not stopping these two #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/HINw5QW4Ug - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) Липень 9, 2022

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Після такого яскравого махача судді розділилися у своїх оцінках: двоє рефері віддали перемогу Чісорі – 116-114, 116-112 , а третій Пулєву – 112-116 .

Таким чином Чісора поквитався з Пулєвим за бій шестирічної давності і водночас завоював вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.