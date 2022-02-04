Моторошний холод і сильний вітер. Українським біатлоністам у Пекіні належить боротися зі стихією

Урош Велепець, біатлонна траса у Чжанцзякоу / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Головні медальні надії у біатлоні Україна пов'язує з виступом Юлії Джими та естафетними гонками.

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Про те, за яких умов відбуватимуться біатлонні гонки, розповів тренер жіночої команди Урош Велепець.

"Насамперед треба сказати, що тут дуже холодно, вітер постійно дме. Вдень ще плюс-мінус, бо сонце, а ввечері, коли сонце сідає, з 17:00-17:30 взагалі дуже холодно, доходило до -25. Тому складні умови, але складні для всіх, кому більше личить холод, кому менше. Потрібно прийняти як факт, готуватися до цього. Треба більше одягатися, шукати рішення для рукавичок, як зберегти руки в нормальному стані.

Траса в принципі не найскладніша, але треба розуміти, що тут висота, сніг слизький, тугий, не ковзає, тому що сухий. Навіть по рівному важко бігти, потрібно постійно відштовхуватися, складні гонки будуть однозначно. До цього готувалися весь рік – думаю все буде окей.

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Стрільба вирішуватиме? Є ще другий момент – треба мати характер. Навіть на трасі, коли спускаєшся у бік стрільбища – якщо там потрапити на порив, то теж втрачатимеш час. Я вчора катався, зробив 20 кілометрів – і це була різниця у 100 метрів. Скажу так, було колись пощастило з вітром, а коли вітер бив у обличчя. Потрібно мати характер, потрібно правильно реагувати як на стрільбище, так і на трасі", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільному.

Додамо, що перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2022 – змішана естафета, відбудеться у суботу, 5 лютого, об 11:00 за київським часом.