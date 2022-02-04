3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
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Лилль --
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7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
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Интер --
Рома --
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Манчестер Сити --
Брентфорд --
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Лацио --
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Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
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Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
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Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Жуткий холод и сильный ветер. Украинским биатлонистам в Пекине предстоит бороться со стихией

Сергей Шаховец
4 февраля, 08:52
В субботу на Олимпийских играх в Пекине стартуют биатлонные гонки. Первый комплект наград будет разыгран в смешанной эстафете

Урош Велепец, биатлонная трасса в Чжанцзякоу / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Главные медальные надежды в биатлоне Украина связывает с выступлением Юлии Джимы и эстафетными гонками.

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О том, в каких условиях будут проходить биатлонные гонки, рассказал тренер женской команды Урош Велепец.

"В первую очередь надо сказать, что здесь очень холодно, ветер постоянно дует. Днем еще плюс-минус, потому что солнце, а вечером, когда солнце садится, с 17:00-17:30 вообще очень холодно, доходило до -25. Поэтому сложные условия, но сложные для всех, кому больше подходит холод, кому меньше. Надо принять как факт, готовиться к этому. Надо больше одеваться, искать решения для перчаток, как руки сберечь в нормальном состоянии.

Трасса в принципе не самая сложная, но надо понимать, что здесь высота, снег скользкий, тугой, не скользит, потому что сухой. Даже по ровному сложно бежать, нужно постоянно отталкиваться, сложные гонки будут однозначно. К этому готовились весь год – думаю все будет окей.

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Стрельба будет решать? Есть еще второй момент – надо иметь характер. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища – если там попасть на порыв, то тоже будешь терять время. Я вчера катался, сделал 20 километров – и это была разница в 100 метров. Скажу так, было когда повезло с ветром, а когда ветер бил в лицо. Надо иметь характер, нужно правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Добавим, что первая биатлонная гонка на Олимпиаде-2022 – смешанная эстафета, состоится в субботу, 5 февраля, в 11:00 по киевскому времени.