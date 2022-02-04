Жуткий холод и сильный ветер. Украинским биатлонистам в Пекине предстоит бороться со стихией

Урош Велепец, биатлонная трасса в Чжанцзякоу / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Главные медальные надежды в биатлоне Украина связывает с выступлением Юлии Джимы и эстафетными гонками.

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О том, в каких условиях будут проходить биатлонные гонки, рассказал тренер женской команды Урош Велепец.

"В первую очередь надо сказать, что здесь очень холодно, ветер постоянно дует. Днем еще плюс-минус, потому что солнце, а вечером, когда солнце садится, с 17:00-17:30 вообще очень холодно, доходило до -25. Поэтому сложные условия, но сложные для всех, кому больше подходит холод, кому меньше. Надо принять как факт, готовиться к этому. Надо больше одеваться, искать решения для перчаток, как руки сберечь в нормальном состоянии.

Трасса в принципе не самая сложная, но надо понимать, что здесь высота, снег скользкий, тугой, не скользит, потому что сухой. Даже по ровному сложно бежать, нужно постоянно отталкиваться, сложные гонки будут однозначно. К этому готовились весь год – думаю все будет окей.

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Стрельба будет решать? Есть еще второй момент – надо иметь характер. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища – если там попасть на порыв, то тоже будешь терять время. Я вчера катался, сделал 20 километров – и это была разница в 100 метров. Скажу так, было когда повезло с ветром, а когда ветер бил в лицо. Надо иметь характер, нужно правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Добавим, что первая биатлонная гонка на Олимпиаде-2022 – смешанная эстафета, состоится в субботу, 5 февраля, в 11:00 по киевскому времени.