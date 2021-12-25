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Жахлива трагедія: бійця MMA убило колесо, яке вибухнуло

Олександр Трикіша
25 грудня, 14:46
Професійний боєць змішаних єдиноборств Джессі Хенрі, який працює пожежником, загинув внаслідок нещасного випадку на роботі

Джессі Генрі загинув в результаті вибуху шини / Фото: mmajunkie

Трагедія сталася, коли Генрі ремонтував колесо на пожежній машині. Якоїсь миті шина вибухнула, а датчик тиску відлетів і вдарив бійця в голову.

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Генрі в екстреному порядку був доставлений на гелікоптері до місцевої лікарні, де пізніше помер. mmajunkie.

Генрі провів вісім боїв у аматорах, а потім перейшов до професійного MMA. Дебютний бій він програв, а потім здобув дві перемоги. Свій останній бій він провів у травні цього року.

Раніше ми писали про жахливий випадок у Росії: підлітки зарізали бійця MMA на спортивному майданчику. За однією з версій, це була помста за колишню.

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Також ми повідомляли, що боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку.