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Жуткая трагедия: бойца MMA убило взорвавшееся колесо

Александр Трикиша
25 декабря, 14:46
Профессиональный боец ​​смешанных единоборств Джесси Хенри, работающий пожарником, погиб в результате несчастного случая на работе

Джесси Хенри погиб в результате взрыва шины / Фото: mmajunkie

Трагедия случилась, когда Хенри ремонтировал колесо на пожарной машине. В какой-то момент шина взорвалась, а датчик давления отлетел и ударил бойца в голову.

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Хенри в экстренном порядке был доставлен на вертолете в местную больницу, где позже скончался, сообщает mmajunkie.

Хенри провел восемь боев в любителях, а затем перешел в профессиональный MMA. Дебютный он проиграл, а затем одержал две победы. Свой последний бой он провел в мае этого года.

Ранее мы писали о жутком случае в России: подростки зарезали бойца MMA на спортивной площадке. По одной из версий, это была месть за его бывшую.

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Также мы сообщали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.