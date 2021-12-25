Жуткая трагедия: бойца MMA убило взорвавшееся колесо

Джесси Хенри погиб в результате взрыва шины / Фото: mmajunkie
Трагедия случилась, когда Хенри ремонтировал колесо на пожарной машине. В какой-то момент шина взорвалась, а датчик давления отлетел и ударил бойца в голову.
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Хенри в экстренном порядке был доставлен на вертолете в местную больницу, где позже скончался, сообщает mmajunkie.
Хенри провел восемь боев в любителях, а затем перешел в профессиональный MMA. Дебютный он проиграл, а затем одержал две победы. Свой последний бой он провел в мае этого года.
Ранее мы писали о жутком случае в России: подростки зарезали бойца MMA на спортивной площадке. По одной из версий, это была месть за его бывшую.
Также мы сообщали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.