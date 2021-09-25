25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Жах на розігріві Усика: боксера паралізувало в рингу

Олександр Трикіша
25 вересня, 21:41
Поєдинок андеркарду бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа завершився справжньою драмою. Британець Каллум Сміт моторошним чином нокаутував домініканця Леніна Кастільо

Ленін Кастільо лежить на настилі рингу / Фото: REUTERS

Олександр Усик і Ентоні Джошуа вийдуть на ринг ближче до півночі, а поки глядачів розважають бійці калібру поменше. Трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Реклама

Проте бій між Каллум Смітом і Леніном Кастільо точно запам'ятається уболівальникам.

У другому раунді Сміт завдав потужного правого в голову Кастільо. Ленін впав на настил рингу, а потім його тіло просто паралізувало! Він не міг поворухнутися, лише трусився в конвульсіях.

Реклама

Подальшої інформації про його стан здоров'я немає. Відомо, що протягом п'яти хвилин він був відправлений до найближчого госпіталю. На той момент боксер був у свідомості.

Раніше ми писали, що росіянин з Києва програв в андеркарді бою Усик – Джошуа. Російський боксер Хасан Байсангуров, який проживає в Україні, зазнав поразки в поєдинку проти американця Крістофера Ослі за вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі.

А перед цим в андеркарді бою Усик – Джошуа перемогу здобув син першого тренера Усика Даніель Лапін. У чотирираундовому поєдинку він здолав поляка Павла Мартинюка.

Реклама

Реклама