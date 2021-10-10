Дружина заспокоїла: "залізний" Ф'юрі розплакався немов дитина після неймовірної перемоги

Ф'юрі розплакався після перемоги над Уайлдером / Фото: Reuters

Британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі, перемігши американця Деонтея Вайлдера. Циганський король влаштував заміс бомбардувальнику в 11-му раунді бою, після якого той впав на канвас.

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Під час божевільного поєдинку обидва боксери побували в нокдауні та обмінялися серією потужних ударів. Лише в передостанньому раунді Ф'юрі відправив суперника в нокаут і захистив титул.

Після такої важкої перемоги, яка відібрала багато сил і емоцій, величезний британець не стримався і розплакався немов дитина. Але потім підійшов до дружини, розцілував її і колишня впевненість повернулася до чемпіона.

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Зазначимо, що перевагу британця у суперпоєдинку підтвердили суддівські записки, згідно з якими рахунок за очками був за Тайсоном Ф'юрі.

Перемога Циганського короля над Бронзовим бомбардувальником відразу ж вивела британця в лідери рейтингу найкращих боксерів суперважкої ваги. Тайсон Ф'юрі змістив з трону Олександра Усика і очолив список топ-боксерів.