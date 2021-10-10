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Жена успокоила: "железный" Фьюри расплакался как ребенок после невероятной победы

Сергей Шаховец
10 октября, 10:51
Напряжение супербоя между Фьюри и Уайлдером было настолько большим, что сразу после поединка чемпион не смог сдержать эмоции

Фьюри расплакался после победы над Уайлдером / Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера. Цыганский король устроил замес Бомбардировщику в 11-м раунде боя, после которого тот рухнул на канвас.

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В ходе сумасшедшего поединка оба боксера побывали в нокдауне и обменялись серией мощнейший ударов. Лишь в предпоследнем раунде Фьюри отправил соперника в нокаут и защитил титул.

После такой трудной победы, отобравшей много сил и эмоций, огромный британец не сдержался и расплакался как ребенок. Но затем подошел к жене, расцеловал ее и прежняя уверенность вернулась к чемпиону.

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Отметим, что преимущество британца в суперпоединке подтвердили судейские записки, согласно которым счет по очкам был за Тайсоном Фьюри.

Победа Цыганского короля над Бронзовым бомбардировщиком сразу же вывела британца в лидеры рейтинга лучших боксеров супертяжелого веса. Тайсон Фьюри сместил с трона Александра Усика и возглавил список топ-боксеров.

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