7 січня 21:30
Баварія 1
Боруссія М 2
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Дружина "Холостяка" засунула в труси водорості заради хайпа в Instagram

Андрій Трофімов
8 січня, 20:38
Дружина колишнього гравця збірної України Євгена Левченка Вікторія Кобленко оригінально заробляє популярність у Мережі

Дружина Євгена Левченка Вікторія Кобленко / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякий час тому Вікторія сфотографувалася у басейні, який є дахом ресторану. Принадами дівчини могли насолоджуватися всі, хто перебував у закладі.

Але на цьому вона не зупинилась. На наступному фото Віктрія показала, який виглядає дівчина під час фото для Instagram і через кілька секунд після цього.

Для другого знімку дівчина не посоромилася засунути в труси водорості, що вона знайшла на березі.

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко та Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який грав за низку нідерландських клубів і брав участь у реаліті-шоу "Холостяк" як головний герой, сина. Хлопчика назвали Кий як одного із засновників Києва.

Читайте також: