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Жена "Холостяка" засунула в трусы водоросли ради хайпа в Instagram

Андрей Трофимов
8 января, 20:38
Жена бывшего игрока сборной Украины Евгения Левченко Виктория Кобленко оригинально зарабатывает популярность в Сети

Жена Евгения Левченко Виктория Кобленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторое время назад Виктория сфотографировалась в бассейне, который является крышей ресторана. Прелестями девшки могли наслаждаться все, кто находился в заведении.

Но на этом она не остановилась. На следующем фото Виктрия показала, как выглядит девушка во время фото для Instagram и спустя несколько секунд после этого.

Для второго снимка девушка не постеснялась засунуть в трусы водоросли, которая она нашла на берегу.

Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, игравшему за ряд нидерландских клубов и принимавшему участие в реалити-шоу "Холостяк" в качестве главного героя, сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

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