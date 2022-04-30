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Дружина Олександра Усика показала Путіна із пробитою головою (фото)

Андрій Трофімов
30 квітня, 10:08
Дружина чемпіона світу з боксу в соцмережах опублікувала світлини того, що мріє побачити вся Україна

Диктатор понесе справедливу кару / Фото: Колаж: Сьогодні

Буквально сьогодні Катерина Усика розповіла про чотири фази російсько-української війни. А тепер дівчина показала у соцмережах Путіна із пробитою головою.

На жаль, це лише фото диктатора на мішені. І після влучної стрільби в його голові зяяють отвори.

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Підсилила ефект Катерина ще одним фото – знімком могили глави Росії.

"Моя позиція", – підписала фото дружина боксера.

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Що ще розповідала Катерина Усик