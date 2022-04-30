Жена Александра Усика показала Путина с пробитой головой (фото)

Диктатор понесет справедливое наказание / Фото: Коллаж: Сегодня
Буквально вчера Екатерина Усик рассказала о четырех фазах российско-украинской войны. А теперь девушка показала в соцсетях Путина с пробитой головой.
Увы, это всего лишь фото диктатора на мишени. И после меткой стрельбы в его голове зияют отверстия.
Усилила эффект Екатерина еще одним фото – снимком могилы главы России.
"Моя позиция", – подписала фото супруга боксера.
Что еще рассказывала Екатерина Усик
- Не трогайте, то на 9 мая! Супруга чемпиона показала свою мечту.
- Девушка объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.