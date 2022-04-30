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Жена Александра Усика показала Путина с пробитой головой (фото)

Андрей Трофимов
30 апреля, 10:08
Супруга чемпиона мира по боксу в соцсетях опубликовала фотографии того, что мечтает увидеть вся Украина

Диктатор понесет справедливое наказание / Фото: Коллаж: Сегодня

Буквально вчера Екатерина Усик рассказала о четырех фазах российско-украинской войны. А теперь девушка показала в соцсетях Путина с пробитой головой.

Увы, это всего лишь фото диктатора на мишени. И после меткой стрельбы в его голове зияют отверстия.

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Усилила эффект Екатерина еще одним фото – снимком могилы главы России.

"Моя позиция", – подписала фото супруга боксера.

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