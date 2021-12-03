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Ворскла --
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Колос --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
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Минай --
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Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Брюгге --
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Ліверпуль --
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Мальме --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Вільярреал --
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Севілья --
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Тут житимуть українці: як виглядає Олімпійське селище Пекіна-2022

Олександр Трикіша
3 грудня, 14:49
Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні показали, як виглядає Олімпійське селище за два місяці до старту Ігор. Тут житимуть учасники змагань

Олімпійське селище Пекіна / Фото: Twitter

Будівництво Зимового олімпійського селища та Головного медіацентру Пекіна-2022 завершили ще у липні 2021 року. Селище може похвалитися 20 житловими будинками та можливістю розмістити 2338 спортсменів.

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Після завершення Олімпійських та Паралімпійських ігор будівлі селища здаватимуться під житло.

Також раніше організатори Олімпіади опублікували меню для спортсменів Навибір будуть вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.

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Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Проте проти проведення Ігор виступають активісти у всьому світі. Раніше ми писали, що протестуючі намагалися зірвати церемонію запалення олімпійського вогню.