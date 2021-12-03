Тут житимуть українці: як виглядає Олімпійське селище Пекіна-2022

Олімпійське селище Пекіна / Фото: Twitter
Будівництво Зимового олімпійського селища та Головного медіацентру Пекіна-2022 завершили ще у липні 2021 року. Селище може похвалитися 20 житловими будинками та можливістю розмістити 2338 спортсменів.
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Після завершення Олімпійських та Паралімпійських ігор будівлі селища здаватимуться під житло.
Також раніше організатори Олімпіади опублікували меню для спортсменів Навибір будуть вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.
Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Проте проти проведення Ігор виступають активісти у всьому світі. Раніше ми писали, що протестуючі намагалися зірвати церемонію запалення олімпійського вогню.