Здесь будут жить украинцы: как выглядит Олимпийская деревня Пекина-2022

Олимпийская деревня Пекина / Фото: Twitter

Строительство Зимней олимпийской деревни и Главного медиацентра Пекина-2022 завершили еще в июле 2021 года. Деревня может похвастаться 20 жилыми зданиями и возможностью разместить 2338 спортсменов.

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После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр здания деревни будут сдаваться под жилье.

Также ранее организаторы Олимпиады опубликовали меню для спортсменов. Н авыбор будут вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Тем не менее, против проведения Игр выступают активисты по всему миру. Ранее мы писали, что протестующие пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня.