Завал легкоатлетів: після ТОП-5 на світі українська красуня не потрапила до фіналу Токіо-2020

Метальниця молота Ірина Климець показала несподівано низький результат у попередньому раунді Олімпійських ігор і припинила боротьбу в Японії разом з Іриною Новожиловою

Метальниця молота Ірина Климець / Фото: Reuters

Після успішної кваліфікації Марини Бех-Романчук у потрійному стрибку інші українські легкоатлети невдало виступили в ранковій сесії в Токіо і не змогли пробитися далі кваліфікації.

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Ірина Климець та Ірина Новожилова не пробилися до фіналу Олімпійських ігор-2020 на метанні молота. Для продовження боротьби за медаль необхідно було показати результат не менше 73,50 м. Новожилова метнула молот на 59,85 м і зайняла 30-те місце.

Метальниця молота Ірина Новожилова / Фото: Reuters

Ближче до потрібного результату була Ірина Климець. У кращій спробі вона метнула снаряд на 68.29 м, але посіла підсумкове 21-ше місце. А два роки тому на чемпіонаті світу претендентка на звання Міс Україна на цих Іграх виступала у фіналі і стала п'ятою з результатом 73,56 м.

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Метальниця молота Ірина Климець / Фото: Reuters

Також легкоатлетка Наталія Стребкова не кваліфіковані в фінал Олімпіади в бігу на 3000 м з перешкодами. Вона показала результат 9.49,15 с і зайняла 35-те місце. А у фінал вийшли перші три спортсменки з кожної групи і наступні 6 найшвидших в загальному заліку.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.