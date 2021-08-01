Після подвигу Романчука Україна піднялася на вісім позицій в медальному заліку Олімпіади

На рахунку України стало шість медалей, п'ять бронзових і одна – срібна. А ще одну медаль Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, але поки невідомо, якого гідності. Ми всі сподіваємося, що він зможе поборотися за золото!

У медальному заліку Токіо-2020 Україна піднялася з 65-го на 53-е місце. Відмітимо, що за кількістю медалей наша країна знаходиться на 18-му місці.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.