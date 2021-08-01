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Олімпіада 2020 в Токіо

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Після подвигу Романчука Україна піднялася на вісім позицій в медальному заліку Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 07:54
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Україна поліпшила свої позиції в загальному медальному заліку Олімпійських гра в Токіо завдяки бронзовій нагороді нашого плавця Михайла Романчука
Михайло Романчук і Олександр Хижняк - медалісти Олімпіади у Токіо
Михайло Романчук і Олександр Хижняк - медалісти Олімпіади у Токіо / Фото: Reuters

На рахунку України стало шість медалей, п'ять бронзових і одна – срібна. А ще одну медаль Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, але поки невідомо, якого гідності. Ми всі сподіваємося, що він зможе поборотися за золото!

У медальному заліку Токіо-2020 Україна піднялася з 65-го на 53-е місце. Відмітимо, що за кількістю медалей наша країна знаходиться на 18-му місці.

Медальний залік Олімпіади-2020

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

В тренді

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
13
3
14
30
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
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