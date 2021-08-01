Завал легкоатлетов: после ТОП-5 на мире украинская красавица не попала в финал Токио-2020

Метательница молота Ирина Климец показала неожиданно низкий результат в предварительном раунде Олимпийских игр и прекратила борьбу в Японии вместе с Ириной Новожиловой

Метательница молота Ирина Климец / Фото: Reuters

После успешной квалификации Марины Бех-Романчук в тройном прыжке остальные украинские легкоатлеты неудачно выступили в утренней сессии в Токио и не смогли пробиться дальше квалификации.

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Ирина Климец и Ирина Новожилова не пробились в финал Олимпийских игр-2020 в метании молота. Для продолжения борьбы за медаль необходимо было показать результат не менее 73,50 м. Новожилова метнула молот на 59,85 м и заняла 30-е место.

Метательница молота Ирина Новожилова / Фото: Reuters

Ближе к нужному результату была Ирина Климец. В лучшей попытке она метнула снаряд на 68.29 м, но заняла итоговое 21-е место. А два года назад на чемпионате мира претендентка на звание Мисс Украина на этих Играх выступала в финале и стала пятой с результатом 73,56 м.

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Метательница молота Ирина Климец / Фото: Reuters

Также легкоатлетка Наталья Стребкова не квалифицировалась в финал Олимпиады в беге на 3000 м с препятствиями. Она показала результат 9.49,15 с и заняла 35-е место. А в финал вышли первые три спортсменки из каждой группы и следующие 6 самых быстрых в общем зачете.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.