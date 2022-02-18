Оце тобі "захисники": армія агресора підтримала Валієву роликом, після якого вона провалилася

Валієву в РФ нашпигували допінгом, а тепер нібито захищають / Фото: Reuters, YouTube

Український політолог Тарас Березовець висміяв ролик, який випустили в Росії на захист своєї допінг-грішниці Каміли Валієвої.

"Рівень шизофренії Росії в одному ролику. Російські військові захищають від "темних сил" фігуристку, спійману на допінгу", – написав Березовець у себе в Telegram.

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За сюжетом ролика, на маленьку фігуристку на льоду нападають злі сили, схожі на дементорів із всесвіту "Гаррі Поттера". Раптом поряд з'являються кадети Ставропольського училища, оточують її та дають відсіч недоброзичливцям. Тоді юна спортсменка знову впевнено стає на лід.

Як сказали у Федерації фігурного катання Ставропілля, ролик оперативно зняли на замовлення Міноборони РФ: "Дівчинка у ньому символізує Камілу Валієву, а її захисники – Росію".

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Утім, ролик-шизофренія Камілі не допоміг. Заваливши довільну програму, Валієва залишилася за бортом трійки призерок жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

Валієва виступила, а тепер чекає дискваліфікацію за допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому після провалу оточення Валієвої поставилося до неї як до відпрацьованого матеріалу – такого висновку дійшов глава МОК Томас Бах.

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"Після виступу Валієвої я бачив, як супроводжуючі зустрічали її з холодом. Мене навіть почали хапати дрижаки, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, її зустріли атмосферою холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах, це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути таким холодним до свого спортсмена?" – заявив бос світового спорту Томас Бах на пресконференції.

Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд допустив Валієву до особистих змагань у Пекіні, незважаючи на її позитивний допінг-тест. Вона погоріла на триметазидині.

Проте РОК ще можуть позбавити золота, раніше за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

А її оточенню, що нашпигувало спортсменку забороненими речовинами, світить в'язниця за "законом Родченкова".