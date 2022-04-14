Зачистка продовжується. Україна вигнала з біатлонної збірної четверту росіянку

Дар'я Сидорова залишиться у Москві / Фото: biathlon.com.ua

Склад збірної України з біатлону продовжує позбавлятися від натуралізованих росіянок, які з початку війни виїхали до Росії. Вчора стало відомо про виключення зі складу команди трьох екс-росіянок – Ольги Абрамової, Оксани Москаленко та Катерини Бех.

Але на цьому чистка не закінчилася. Як повідомляє Sport.ua, збірна України з біатлону відмовилася від співпраці з Дар'єю Сідоровою. 22-річна спортсменка так і не встигла дебютувати за Україну на міжнародній арені.

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Варто зазначити, що на початку квітня Сідорова зробила заяву, в якій вона висловилася проти війни, яку розв'язала Росія.

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Додамо, що у збірній України залишилися дві натуралізовані росіянки. Це Надія Бєлкіна та Анастасія Расказова. Перша зараз служить у ЗСУ, а друга, на відміну від Абрамової, Москаленко та Бех, не стала ховатися від війни на території РФ.

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Ще одна натуралізована спортсменка, екс-білоруська Дар'я Блашко, не лише засудила дії агресора, але й активно допомагає Україні як волонтер

Дар'я Блашко не розуміє, як можна мовчати про війну / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Також ми повідомляли, що Ольга Абрамова не погоджується з виключенням зі збірної України. Екс-росіянка вважає, що її незаслужено прибрали через походження.

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