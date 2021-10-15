15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Забудьте про трофеї: Барселона ще два роки не буде купувати зіркових новачків

Олександр Трикіша
15 жовтня, 10:42
Іспанська Барселона найбільше у світовому футболі постраждала від пандемії коронавірусу. Економічна криза сильно вдарила по бюджету команди

Барселона не може купувати нових зірок / Фото: REUTERS

Економічний віце-президент Барселони Едуард Ромеу зізнався, що клубу знадобитися щонайменше два роки, щоб прийти в себе.

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"Для Барселони дуже важливо відновити модель, від якої клуб ніколи не повинен був відмовлятися, зі своїми вихованцями в якості основи команди і зірками як доповнення.

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Я повинен бути розумніший: ми не зможемо підписати кращих гравців в світі протягом двох років. Зараз у нас інші пріоритети: знизити зарплати і привести їх до ринкової вартості.

Це наш недолік по відношенню до інших клубів. У нас є відмінна група молодих гравців. Ви повинні набратися терпіння з усіма ними", – цитує Ромеу Sport.es.

Результати каталонців не радують уболівальників у поточному сезоні. У чемпіонаті Іспанії Барселона йде лише на дев'ятому місці, а в Лізі чемпіонів вони програли дві перші зустрічі із загальною різницею голів 0:6.

У наступному матчі Барселона зустрінеться з Динамо. Перед матчем з киянами Барселона знімає обмеження для глядачів.

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