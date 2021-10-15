Забудьте про трофеї: Барселона ще два роки не буде купувати зіркових новачків

Барселона не може купувати нових зірок / Фото: REUTERS

Економічний віце-президент Барселони Едуард Ромеу зізнався, що клубу знадобитися щонайменше два роки, щоб прийти в себе.

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"Для Барселони дуже важливо відновити модель, від якої клуб ніколи не повинен був відмовлятися, зі своїми вихованцями в якості основи команди і зірками як доповнення.

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Я повинен бути розумніший: ми не зможемо підписати кращих гравців в світі протягом двох років. Зараз у нас інші пріоритети: знизити зарплати і привести їх до ринкової вартості. Це наш недолік по відношенню до інших клубів. У нас є відмінна група молодих гравців. Ви повинні набратися терпіння з усіма ними", – цитує Ромеу Sport.es.

Результати каталонців не радують уболівальників у поточному сезоні. У чемпіонаті Іспанії Барселона йде лише на дев'ятому місці, а в Лізі чемпіонів вони програли дві перші зустрічі із загальною різницею голів 0:6.

У наступному матчі Барселона зустрінеться з Динамо. Перед матчем з киянами Барселона знімає обмеження для глядачів.