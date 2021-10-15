15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Забудьте о трофеях: Барселона еще два года не будет покупать звездных новичков

Александр Трикиша
15 октября, 10:42
Испанская Барселона больше всех в мировом футболе пострадала от пандемии коронавируса. Экономический кризис сильно ударил по бюджету команды

Барселона не может покупать новых звезд / Фото: REUTERS

Экономический вице-президент Барселоны Эдуард Ромеу признался, что клубу понадобиться по меньшей мере два года, чтобы прийти в себя.

Читайте также: Первый футболист за миллиард! рекордсмен играет в Барселоне

Реклама

"Для Барселоны очень важно восстановить модель, от которой клуб никогда не должен был отказываться, со своими воспитанниками в качестве основы команды и звездами в качестве дополнения.

Читайте также: Барселона объявила сумму убытков – теперь понятно, почему ушел Месси

Я должен быть благоразумен: мы не сможем подписать лучших игроков в мире в течение двух лет. Сейчас у нас другие приоритеты: снизить зарплаты и привести их к рыночной стоимости.

Это наш недостаток по отношению к другим клубам. У нас есть отличная группа молодых игроков. Вы должны набраться терпения со всеми ними", – цитирует Ромеу Sport.es.

Результаты каталонцев не радуют болельщиков в текущем сезоне. В чемпионате Испании Барселона идет лишь на девятом месте, а в Лиге чемпионов они проиграли две первые встречи с общей разницей голов 0:6.

В следующем матче Барселона встретится с Динамо. Перед матчем с киевлянами Барселона снимает ограничения для зрителей.

Реклама

Реклама