Забудьте о трофеях: Барселона еще два года не будет покупать звездных новичков

Барселона не может покупать новых звезд / Фото: REUTERS

Экономический вице-президент Барселоны Эдуард Ромеу признался, что клубу понадобиться по меньшей мере два года, чтобы прийти в себя.

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"Для Барселоны очень важно восстановить модель, от которой клуб никогда не должен был отказываться, со своими воспитанниками в качестве основы команды и звездами в качестве дополнения.

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Я должен быть благоразумен: мы не сможем подписать лучших игроков в мире в течение двух лет. Сейчас у нас другие приоритеты: снизить зарплаты и привести их к рыночной стоимости. Это наш недостаток по отношению к другим клубам. У нас есть отличная группа молодых игроков. Вы должны набраться терпения со всеми ними", – цитирует Ромеу Sport.es.

Результаты каталонцев не радуют болельщиков в текущем сезоне. В чемпионате Испании Барселона идет лишь на девятом месте, а в Лиге чемпионов они проиграли две первые встречи с общей разницей голов 0:6.

В следующем матче Барселона встретится с Динамо. Перед матчем с киевлянами Барселона снимает ограничения для зрителей.