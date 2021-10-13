Первый футболист за миллиард! рекордсмен играет в Барселоне

Барселона подпишет новый контракт со своим главным талантом Педри. Испанец станет самым дорогим футболистом в истории, если его кто-то решится все же выкупить

Отступные за Педри составят миллиард евро / Фото: Reuters

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Барселона достигла договоренности с Педри о продлении контракта до июня 2026 года.

Новая сделка будет подписана в ближайшие дни. Также он сообщил, что сумма отступных за испанского футболиста составит рекордный один миллиард евро!

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Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 80 миллионов евро. Это значит, что желающий приобрести игрока должен будет переплатить каталонцам более, чем в 12 раз.

Напомним, что на данный момент самым дорогим трансфером является переход Неймара из Барселоны в Пари Сен-Жермен за 222 миллиона евро. Кстати, ранее мы писали, что Неймар пытался поцеловать соперника во время матча – необычный способ уладить конфликт.