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Барселона оголосила суму збитків – тепер зрозуміло, чому пішов Мессі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 вересня, 10:48
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Барселона заявила про збитки 481 мільйон євро за підсумками сезону 2020/2021 років. У клубі шукають винних у фінансових проблемах
Барселона оголосила про багатомільйонні збитки
Барселона оголосила про багатомільйонні збитки / Фото: REUTERS

Раніше через фінансові проблеми Барселона не змогла зберегти у себе Ліонеля Мессі. Навіть з урахуванням зниження зарплати у клубу не було можливості зареєструвати аргентинця.

Читайте також: Кати Барселони. Мюллер і Левандовські знищили каталонців в Лізі чемпіонів

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Втім, рада директорів схвалила бюджет клубу на нинішній сезон в розмірі 765 мільйонів євро, але він повинен пройти додаткову процедуру схвалення на Асамблеї делегатів.

Також буде ініційована повна перевірка справ клубу з пошуку відповідальних за фінансові проблеми, щоб уникнути їх в майбутньому, пише championat.com.

Крім цього, в Барселоні поставили ультиматум головному тренеру команди Рональду Куману. Нідерландцю дали час виправити гру команди до кінця вересня. Якщо в цих матчах не буде позитивного результату, його можуть відправити у відставку.

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