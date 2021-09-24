24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Заблукав і випадково виграв напівмарафон. Спортсмен не помітив, як пробіг зайві 12 км

Любомир Луканюк
24 вересня, 16:12
У Брістолі забіги на 10 км і 22 км проводилися в один і той же час, в тому ж місці, що і вибило з колії Омара Ахмеда

Омар Ахмед фінішує у Брістолі

Незвичайна ситуація склалася за підсумками напівмарафону в британському Брістолі. Раніше ми розповідали, як годинник підвів братів-шахраїв на ультрамарафоні.

Забіг на 22 км виграв бігун Омар Ахмед, який подолав дистанцію за 1 годину і 3 хвилини. Після фінішу з'ясувалося, що Ахмед не може бути визнаний переможцем, оскільки він повинен був бігти 10 км, а на напівмарафон він не реєструвався, пише Sport24.

Реклама

Забіги на 10 км і напівмарафон проводилися в один і той же час і в тому ж місці. Ахмед заблукав, не повернув в потрібному місці і помилково продовжив бігти довшу дистанцію.

Читайте також: Одержимий кінцем світу священик позбавив марафонця олімпійського "золота"

Реклама

У підсумку переможцем був визнаний Кріс Томпсон, який пробіг напівмарафон за 1 годину і 7 хвилин. Організатори повідомили, що змушені дискваліфікувати Ахмеда, незважаючи на його видатний результат. Ахмеда також запросили взяти участь у пробігу в Манчестері за квотою для елітних бігунів.

Раніше ми розповідали про найбільш емоційний момент в історії Олімпійських ігор. На фініші спортсменка кричала: "Не чіпайте мене".

Реклама

Реклама