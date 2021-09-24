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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Заблудился и случайно выиграл полумарафон. Спортсмен не заметил, как пробежал лишние 12 км

Любомир Луканюк
24 сентября, 16:12
В Бристоле забеги на 10 км и 22 км проводились в одно и то же время, в том же месте, что и выбило из колеи Омара Ахмеда

Омар Ахмед финиширует в Бристоле

Необычная ситуация сложилась по итогам полумарафона в британском Бристоле. Ранее мы рассказывали, как часы подвели братьев-мошенников на ультрамарафоне.

Забег на 22 км выиграл бегун Омар Ахмед, который преодолел дистанцию за 1 час и 3 минуты. После финиша выяснилось, что Ахмед не может быть признан победителем, поскольку он должен был бежать 10 км, а на полумарафон он не регистрировался, пишет Sport24.

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Забеги на 10 км и полумарафон проводились в одно и то же время и в том же месте. Ахмед заблудился, не повернул в нужном месте и по ошибке продолжил бежать более длинную дистанцию.

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В итоге победителем был признан Крис Томпсон, пробежавший полумарафон за 1 час и 7 минут. Организаторы сообщили, что вынуждены дисквалифицировать Ахмеда, несмотря на его выдающийся результат. Ахмеда также пригласили принять участие в пробеге в Манчестере по квоте для элитных бегунов.

Ранее мы рассказывали о самом эмоциональном моменте в истории Олимпийских игр. На финише спортсменка кричала: "Не трогайте меня".

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