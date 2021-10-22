За тупий бокс в Токіо? Зіркового Хижняка не взяли на чемпіонат світу

Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Раніше ми писали, що в Белграді зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

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Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.

Не потрапив у заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Ні, срібний призер Олімпіади-2020 не розплачується за поразку в фіналі Ігор у Токіо, як можна було подумати відразу.

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Олександр Хижняк на канвасі / Фото: Reuters

Федерація боксу України пояснила фанатам, які задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками Чемпіонату України.

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Збірна України: