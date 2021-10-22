За тупий бокс в Токіо? Зіркового Хижняка не взяли на чемпіонат світу

Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters
Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Раніше ми писали, що в Белграді зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.
Читайте також: "Такий тупий бокс не можна показувати": скандальний боксер відреагував на поразку Хижняка
Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.
Не потрапив у заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Ні, срібний призер Олімпіади-2020 не розплачується за поразку в фіналі Ігор у Токіо, як можна було подумати відразу.
Читайте також: "Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо
Федерація боксу України пояснила фанатам, які задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками Чемпіонату України.
Читайте також: Хижняк відмовляє братам Кличкам: боксер назвав причину
Збірна України:
- 48 кг – Андрій Єфимович
- 51 кг – Олександр Корнєв
- 54 кг – Ельмір Набієв
- 57 кг – Олег Чулячеєв
- 60 кг – Максим Жигаров
- 63,5 кг – Денис Песоцький
- 67 кг – Віктор Петров
- 71 кг – Юрій Захарєєв
- 75 кг – Іван Папакін
- 80 кг – Богдан Толмачов
- 86 кг – Сергій Горсков
- 92 кг – Роберт Мартон
- +92 кг – Цотне Рогава