21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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Атлетіко --
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За тупий бокс в Токіо? Зіркового Хижняка не взяли на чемпіонат світу

Андрій Трофімов
22 жовтня, 15:46
Збірна України з боксу вирушає на чемпіонат світу серед любителів, який пройде в Сербії. Нашу команду в Белграді представлять 13 спортсменів

Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Раніше ми писали, що в Белграді зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

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Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.

Не потрапив у заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Ні, срібний призер Олімпіади-2020 не розплачується за поразку в фіналі Ігор у Токіо, як можна було подумати відразу.

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Олександр Хижняк на канвасі / Фото: Reuters

Федерація боксу України пояснила фанатам, які задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками Чемпіонату України.

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Збірна України:

  • 48 кг – Андрій Єфимович
  • 51 кг – Олександр Корнєв
  • 54 кг – Ельмір Набієв
  • 57 кг – Олег Чулячеєв
  • 60 кг – Максим Жигаров
  • 63,5 кг – Денис Песоцький
  • 67 кг – Віктор Петров
  • 71 кг – Юрій Захарєєв
  • 75 кг – Іван Папакін
  • 80 кг – Богдан Толмачов
  • 86 кг – Сергій Горсков
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

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