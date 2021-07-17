"Я зроблю все можливе": Світоліна зробила гучну заяву після весілля

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що пишається виступати за національну збірну і її мета на Олімпійських іграх в Токіо – виграти медаль

Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вчора вийшла заміж. Але про медовий місяць спортсменка і не думає. Попереду – Олімпіада. І великі завдання.

"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе почуття. Моя мета – виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада – велика подія. Там неймовірно підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", – заявила Світоліна.

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Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-те місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Скільки медалей Україна виграє на Олімпіаді-2020? до 10 до 15 до 20 до 25 більше 25