"Я сделаю все возможное": Свитолина сделала громкое заявление после свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что гордится выступать за национальную сборную и ее цель на Олимпийских играх в Токио – выиграть медаль

Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вчера вышла замуж. Но о медовом месяце спортсменка и не думает. Впереди – Олимпиада. И большие задачи.

"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", – заявила Свитолина.

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Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

Сколько медалей Украина выиграет на Олимпиаде-2020 до 10 до 15 до 20 до 25 больше 25