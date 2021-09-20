22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 вересня 19:30
Львів 0
Металіст 1925 0
19 вересня 19:30
Зоря 3
Чорноморець 0
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
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Я святкую кожен день: Пеле зробив заяву з лікарні

Любомир Луканюк
20 вересня, 08:35
Король футболу продовжує відновлюватися після операції. Пеле опублікував фото з лікарні і подякував лікарям

Пеле продовжує лікування після операції

Легендарний бразильський футболіст Пеле прокоментував стан свого здоров'я. Нещодавно Короля футболу повернули в реанімаці .

"Як ви бачите, я б'ю кулаком по повітрю, святкуючи кожен день. Гарний настрій – кращі ліки, і його у мене предостатньо. По-іншому і бути не може. Я отримав так багато любові, що моє серце повно подяки. Спасибі всьому чудовому персоналу лікарні", – написав Пеле в Instagram.

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Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишечнику. Після чого Король футболу пішов на поправку і готовий був зіграти 90 хвилин і додатковий час.

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