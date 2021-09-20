22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Ювентус --
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Я праздную каждый день: Пеле сделал заявление из больницы

Любомир Луканюк
20 сентября, 08:35
Король футбола продолжает восстанавливаться после операции. Пеле опубликовал фото из больницы и поблагодарил врачей

Пеле продолжает лечение после операции

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал состояние своего здоровье. Недавно Короля футбола вернули в реанимацию.

"Как вы видите, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не может. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему замечательному персоналу больницы", – написал Пеле в Instagram.

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Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. После чего Король футбола пошел на поправку и готов был сыграть 90 минут и дополнительное время.

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