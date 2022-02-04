3 лютого 21:00
Камерун 0
Єгипет 0
3 лютого 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 18:00
Україна --
Росія --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Вище дна: перші українці виступили на Олімпіаді

Андрій Трофімов
4 лютого, 08:40
Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли передостанній рядок у кваліфікації командного турніру фігуристів

Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

Першими українцями, які виступили на Олімпіаді-2022 у Пекіні, ще до офіційного відкриття Ігор стали фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Читайте також: Церемонія відкриття Олімпіади-2022: де дивитись та що покажуть

Реклама

У кваліфікації командних змагань фігуристів у танцях на льоду вони посіли дев'ятий рядок із десяти пар у ритм-танці, випередивши представників Німеччини.

Реклама

Реклама

Зазначимо, що саме Олександра Назарова понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпіади разом із чемпіоном Пхенчхана-2018 Олександром Абраменком.

Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Додамо, що кваліфікація також триває у спортивних парах та одиночному жіночому і чоловічому катанні. За її підсумками, п'ять найкращих країн із десяти продовжать боротьбу за медалі командного турніру фіугристів.

Однак Україна ще до початку була позбавлена шансів на потрапляння до ТОП-5, оскільки за бортом кваліфікації у чоловічому катанні опинився Іван Шмуратко, який здав позитивний тест на коронавірус.