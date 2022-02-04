Выше дна: первые украинцы выступили на Олимпиаде

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Первыми украинцами, выступившими на Олимпиаде-2022 в Пекине, еще до официального открытия Игр стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин.

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В квалификации командных соревнований фигуристов в танцах на льду они заняли девятое место из десяти пар в ритм-танце, опередив представителей Германии.

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Отметим, что именно Александра Назарова понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады вместе с чемпионом Пхенчхана-2018 Александром Абраменко.

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

Добавим, что квалификация также проходит в спортивных парах и одиночном женском и мужском катании. По ее итогам, пять лучших стран из десяти продолжат борьбу за медали командного турнира фиугристов.

Однако Украина изначально была лишена шансов на попадание в ТОП-5, так как за бортом квалификации в мужском катании оказался Иван Шмуратко, сдавший позитивный тест на коронавирус.